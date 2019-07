Regione Campania-Comune di Battipaglia: Pics, finanziati gli interventi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ di poche ore l’intesa Regione Campania-Comune di Battipaglia, presso Palazzo Santa Lucia – Napoli, raggiunta durante la Cabina di Regia convocata per ottenere i fondi del programma dell’Asse X. Il nostro Comune è tra i primi 5 ad avere aver convocato la Cabina di Regia per ottenere i fondi P.I.C.S. - Città di Battipaglia - Sviluppo urbano sostenibile, approvato in Regione Campania.

Il P.I.C.S. della Città di Battipaglia rappresenta un esempio di programmazione per una città europea migliorando i servizi per i cittadini.

Grande collaborazione e condivisione tra la Regione ed il Comune.

Alla presenza dell’assessore regionale all’Urbanistica Bruno Discepolo, il Dirigente Staff - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale Giulio Mastracchio, il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese e l’assessore allo Sviluppo Urbano Davide Bruno accompagnati dal Dirigente del Settore Tecnico Carmine Salerno hanno tenuto la Cabina di Regia che ha finalmente approvato e finanziato gli interventi previsti per undici milioni di euro:

1) Città inclusiva e attrattiva: 7,3 milioni Per un hub della dieta mediterranea e per laboratori sociali per associazioni e start up

2) Città low carbon: 3,5 milioni per rifacimento di tutta la pubblica illuminazione

3) Città per le famiglie: 200 mila euro per la rifunzionalizzazione dei tre micronidi comunali

“Abbiamo rispettato i tempi e fatto uno sforzo immane per recuperare le negligenze pregresse. Portare 11 milioni di euro a Battipaglia significa aver rivitalizzato l’intera città con interventi seri e funzionali. Abbiamo guardato al futuro, al progresso con uno sguardo all’area sociale e migliorando i servizi ai cittadini. In pochi mesi partiranno le gare e potremmo toccare con mano tutto quanto siamo riusciti a realizzare. Non è stato facile, ma oggi finalmente i fondi del programma dell’Asse X – Pics Città di Battipaglia sono stati approvati e gli interventi finanziati. Lavoro immenso fatto con coscienza e competenza per consegnare un risultato concreto a Battipaglia e migliorare la città. Ringrazio gli uffici, la Regione e l’assistenza tecnica” dichiara l’assessore Davide Bruno

“Abbiamo condiviso un percorso con l’intera città, fondamentale la fase di ascolto e la possibilità che tutti ci hanno dato di ricostruire attraverso la propria visione un nuovo volto alla città. La massima condivisione è stato il nostro obiettivo e il lavorare sodo ci ha premiati. Un ringraziamento particolare va al lavoro svolto dall’assessore Davide Bruno, al dirigente del Settore Tecnico Carmine Salerno oltre che a tutti i dipendenti impiegati in questo progetto. L’amministrazione ha cercato di rispondere alle esigenze del territorio. Ora gli uffici dovranno lavorare alacremente per concretizzare tutto questo” dichiara il sindaco Cecilia Francese.