San Rufo, la Regione ritira il finanziamento per il Centro Sportivo Meridionale

Brutte notizie per San Rufo: la Regione, infatti, ha ritirato il finanziamento per la struttura ricettiva del Centro Sportivo Meridionale, in quanto i lavori non sono stati completati entro il 31 marzo 2017, come stabilito. Avviato, dunque, l’iter nei confronti del Consorzio di Bacino Salerno 3 per la restituzione dei fondi.

La reazione del presidente del Consorzio, Vittorio Esposito