Turismo e trasporti: linee aggiuntive di treni per le spiagge cilentane

Riflettori di Palazzo Santa Lucia puntati sul turismo e sui trasporti: sono stati attivati altri 12 treni regionali per raggiungere le spiagge, fino a Sapri. E' questo l'accordo tra Regione Campania e Trenitalia: a partire da oggi, sabato 4 agosto, fino a domenica 2 settembre, la Regione potenzia i collegamenti ferroviari Trenitalia verso le località di mare a Nord e a Sud.

In particolare, 14 i treni in più, per un totale di ben 8.500 posti a sedere in più, distribuiti anche sulla linea Salerno-Sapri e sulla linea Napoli-Sapri. Buone notizie, dunque, per i turisti che scelgono la nostra costa.