Nuovo Regolamento sull'Imposta di Soggiorno a Salerno: le novità

Al via, da domani, il “Nuovo Regolamento sull'Imposta di Soggiorno nella Città di Salerno”, approvato in Consiglio Comunale.

La novità

Il Regolamento prevede nuove misure e modalità per il pagamento dell'imposta e disciplina in modo puntuale gli obblighi dei gestori di tutte le strutture ricettive e dei locatori turistici sul territorio di Salerno che - quali Agenti Contabili sottoposti al giudizio della Corte dei Conti - sono tenuti al riversamento e al rendiconto periodico al Comune, delle somme percepite a titolo di imposta. L'Ufficio Imposta di Soggiorno è ubicato presso il Settore Tributi del Comune, in via VI Settembre 1860, numero 20 ed è accessibile nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 17.

Per ogni ulteriore informazione ecco il regolamento.