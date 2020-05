Regione, 133 milioni per le reti fognarie: 15 i comuni salernitani assegnatari

"Approvato con delibera di giunta lo schema di accordo di programma quadro per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania e Ente Idrico Campano."

Lo ha annunciato Franco Picarone, consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio e Finanze. Formalizzato, infatti, l’elenco degli interventi di realizzazione o completamento delle reti fognarie dei Comuni della Campania oggetto di procedura di infrazione comunitaria. 49 interventi sulle reti fognarie per un totale di 172 milioni dei quali 133 milioni finanziati con risorse Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020. Un'azione indispensabile per il miglioramento del servizio idrico integrato e coerente con le priorità e gli obiettivi del Piano Operativo. Il risultato finale di un grande lavoro della Regione che con la sottoscrizione imminente dell’APQ con il Ministero dell’Ambiente potrà finalmente vedere realizzate le gare per affidare lavori importanti di risanamento ambientale e disinquinamento della costa, nonché l’interruzione delle procedure di infrazione europea".

I 15 Comuni salernitani beneficiari:



NOCERA INFERIORE 11.750.000 € (Iva esclusa) - Completamento rete fognaria

SCAFATI 8.298.107 € (Iva esclusa) - Completamento rete fognaria – Interventi A - B1 - II Stralcio funzionale

CASTELLABATE 6.650.000 € - Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di colletta mento

SANZA 5.758.862 € - Risanamento funzionale ed ampliamento del sistema fognario - I Stralcio

NOCERA SUPERIORE 3.648.000 € - Realizzazione rete fognaria e regimentazione delle acque pluviali a servizio del bacino confluente su Cupa Mileto

CASTEL S. LORENZO 3.130.000 € - Realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento – 2° lotto funzionale

NOCERA SUPERIORE 2.507.479 € - Regimentazione e raccolta delle acque defluenti dal monte Citola e vasca di laminazione di Fiumarello – I stralcio funzionale reti fognarie nere

CASAL VELINO 1.503.329 € - Rete fognante e adeguamento impianto di depurazione

CASALBUONO 1.260.387 € - Adeguamento, rifunzionalizzazione impianto depurazione e collettori fognari

SASSANO 1.119.272 € - Estendimento rete fognaria Caiazzano – Varco Notar Ercole – Silla di Sassano – Via Limiti – Prato Chirico – via Caravelle

POSTIGLIONE 1.086.579 € - Efficientamento e riqualificazione rete fognaria e impianti di depurazione

SICIGNANO DEGLI ALBURNI 231.000 € - Realizzazione impianto di depurazione a servizio di Sicignano Capoluogo e delle frazioni di Terranova, Scorzo e Zuppino ed annessa esecuzione linee di adduzione riqualificazione impianto di Galdo e Castelluccio

PADULA 210.000 € - Completamento e adeguamento della rete fognaria comunale e adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione

CAGGIANO 174.963 € - Estensione rete fognaria alla località Calibri e Cangito

ROFRANO 130.954 € - Completamento rete fognaria comunale con separazione acque meteoriche

ROCCAGLORIOSA 112.000 € - Adeguamento e completamento sistema fognario

