Riapertura di pizzerie e bar il 27 aprile, divisi i titolari: in molti non alzeranno le saracinesche

"Vorrei fare un grande in bocca al lupo a tutti i miei colleghi per le prime riaperture. Noi come pizzeria improntata sul servizio prettamente interno, aspetteremo il nostro via, dando spazio (giustamente) a chi ha sempre vissuto con il delivery, senza contrastarlo in un momento così delicato".

Mansi resta chiuso

Lo ha detto il maestro pizzaiolo salernitano Aniello Mansi dell'omonimo locale di Pastena che rinuncia alla riapertura, prevista esclusivamente per ordini on-line e consegne a domicilio, dal 27 aprile e preferisce attendere il secondo step della ripresa, per riavviare la sua attività. Ai clienti, Mansi ha rivolto un saluto: "Ci rivederemo quando potremo servivi come sempre: al tavolo". Come lui, altri locali non dediti all'asporto stanno valutando il da farsi.

I dubbi dei bar

Preoccupazione, aleggia intanto in numerosi bar: "Se i negozi restano chiusi, ad eccezione di supermercati, farmacie e cartolerie, chi ordinerà il caffè?", si domandano in molti. Ma non manca chi, nonostante i dubbi o gli interrogativi, non vede l'ora di riaprire i battenti, a prescindere dagli incassi: "Abbiamo chiuso la nostra attività nel giro di due ore. - ha detto Anna Bisogno del Bidibar, nei pressi della Cittadella Giudiziaria -Non abbiamo salutato nessuno dei nostri clienti. In questi giorni bui, avvocato e commercialista sono stati i nostri fari. Pagamenti, assegni, scadenze non ci hanno fatto dormire la notte. Lo sapevamo che non sarebbe stato facile ripartire, conosciamo le nostre spese e i nostri limiti. Ma siamo felici di tornare a fare la cosa che ci riesce meglio: poco importa se faremo 10 o 2 caffè. Importa ricominciare!", ha concluso.