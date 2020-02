Effetto Coronavirus a Salerno e dintorni: disdette e prenotazioni cancellate nei B&b

Una pioggia di disdette e prenotazioni cancellate, in numerosi bed and breakfast e strutture ricettive, a Salerno. "Stiamo ricevendo numerose telefonate di turisti che chiedono di annullare le prenotazioni effettuate settimane fa, alcune addirittura previste per fine aprile", si sfoga così il gestore di un noto B&b salernitano che sta pagando sulla sua pelle l'effetto della psicosi Coronavirus ormai diffusa sul territorio.

Tutto rinviato

Del resto, innumerevoli, gli eventi rinviati a data da destinarsi a Salerno e provincia: non si parla solo di quelli previsti agli inizi di marzo, ma, addirittura, di iniziative fissate a maggio. E' il caso del XXV Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri in programma dal 14 al 17 maggio ed annullato, sempre per l'emergenza Coronavirus, così come tante altre manifestazioni che avrebbero condotto senz'altro visitatori in città. Ricadute negative a livello economico, dunque, pure nella nostra provincia.