Pontecagnano, premiate altre undici attività storiche del territorio

Nuovo plauso dell’Amministrazione Comunale di Pontecagnano ad altre undici attività storiche del territorio. In un clima di grande emozione, ieri sera, a Palazzo di Città, il sindaco Ernesto Sica ha consegnato un riconoscimento alle aziende storiche “Stereo In”, “Tabacchi Minimarket Lordi”, “Cartolibreria Puffi”, “Hair Uomo Bacco”, “Frutta e verdura Angrisani”, “Pina Esposito Atelier Sposi”, “Alimentari Gigad”, “Boutique Rosetta”, “Ferramenta Galella”, “Edicola D’Andria”, “Ferramenta A&G Bisogno".

“A nome della Città e dell’Amministrazione vi dico grazie perché con la vostra storia, le vostre famiglie, il vostro impegno, il vostro amore, la vostra dignità sostenete lo sviluppo di Pontecagnano Faiano e siete oramai divenuti riferimento qui e altrove e sinonimo di luce, Comunità e senso di appartenenza. Voi siete davvero dei piccoli grandi eroi per i sacrifici affrontati soprattutto negli ultimi anni di crisi e perché avete reso possibile il ricambio generazionale alla guida dei vostri esercizi commerciali contribuendo a tenere in piedi il nostro tessuto socio-economico. Lo Stato dovrebbe sostenere di più i vostri sforzi e mettere enti come il nostro nelle condizioni di accompagnarvi meglio”.