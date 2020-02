Ripascimento del litorale, ricorso "improcedibile": via libera ai lavori della RCM

Non è andato a buon fine, in quanto "improcedibile", il ricorso presentato dalla Cem,seconda classificata per i lavori di completamento del ripascimento nel tratto torre Angellara- polo Nautico.

L'avvio del cantiere

RCM Costruzioni potrà, peranto, procedere con l’avvio del cantiere da 9,7 milioni di euro, a stretto giro, per rinforzare spiaggia e lidi della zona orientale. Finisce, dunque, la battaglia legale tra le due società campane.