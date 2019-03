Riqualificazione dei borghi rurali: maxi finanziamento regionale per Caggiano

Pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi al “Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014- 2020″ finanziato dalla Regione Campania, per una serie di interventi di sviluppo rurale per la riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, attraverso la creazione e lo sviluppo di attività extragricole, per un contributo totale pari a 30 milioni di euro.

Il finanziamento

Il Comune di Caggiano risulta beneficiario di 902.820,93 euro per il recupero del suo borgo antico del paese. I lavori riguarderanno la riqualificazione e messa in sicurezza delle strade principali del centro storico. Tra i beneficiari del contributo emesso dalla Regione, anche altri comuni cilentani, alias Ispani, Cuccaro Vetere, Rutino e Monteforte Cilento.