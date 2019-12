Rischio idrogeologico e di erosione costiera: oltre 1 milione dalla Regione per Cava

E' stato finanziato dalla Regione Campania, il progetto esecutivo candidato dall’smministrazione Servalli ai fondi del POR FESR 2014-2020, relativi alla riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera. Il progetto presentato per la sistemazione idraulica del vallone Bagnara e del vallone S. Lucia è risultato tra gli interventi finanziati per un importo di euro 1.042.386,12.

Il progetto

Nell’ambito dei progetti per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio cavese, l’Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole anche per il progetto definitivo che riguarda la sistemazione del costone del vallone di via Cinque, finanziato con un mutuo da parte dell’Amministrazione Servalli di 900 mila euro. È, quindi, in fase di definizione il progetto esecutivo e successivamente, agli inizio del prossimo anno, sarà bandita la gara per la messa in sicurezza della strada e del vallone.

Parla l'assessore ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore