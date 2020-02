Coronavirus: prime ricadute negative sul commercio, chiude il ristorante cinese a Torrione

Gli effetti del Coronavirus non si placano, nel nostro territorio. Ed è la volta delle ricadute negative sul piano commerciale/economico, come mostra l'avviso spuntato sul ristorante cinese-giapponese di Torrione, "La Nuova Muraglia".

La motivazione

"Per dare un contributo alla comunità e tutelare la salute di tutti, sospendiamo le attività fino a data da destinarsi": si legge su dinanzi alla saracinesca chiusa del noto locale, normalmente affollato da salernitani e turisti. Una decisione, quella dei titolari, che ha suscitato perplessità in molti ed anche una punta di amarezza. Potrebbe trattarsi del preludio di nuove chiusure del made in China in città e non solo.

Foto Guglielmo Gambardella