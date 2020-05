Vertice in Regione con il comparto ristorazione, si lavora anche per il protocollo per i matrimoni

Incontro con i ristoratori, questa mattina, a Palazzo Santa Lucia. Nell'ambito degli incontri programmati dall'Unità di Crisi con le diverse categorie, si è svolta la prevista riunione con le associazioni e i rappresentanti di locali, esercenti bar e pasticcerie, organizzatori di eventi, che rientra nel programma di iniziative di ascolto in vista della Fase II. Alla riunione ha partecipato il presidente Vincenzo De Luca, il quale ha illustrato l'attuale quadro generale sul piano sanitario e ha sottolineato l'importanza di giungere in maniera condivisa all'avvio della Fase II. Il protocollo per gli esercenti e i ristoratori sarà quindi il più possibile semplificato e terrà conto delle richieste emerse nella riunione. Anche nel settore degli eventi, come i matrimoni, l'Unità di Crisi lavorerà a uno specifico disciplinare.

