Saldi invernali: al via lo shopping conveniente in Campania dal 4 gennaio 2020

Manca poco, ai saldi invernali. In Campania, l'assessore allo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione ha disposto il calendario per le vendite di fine stagione: avranno inizio il giorno 4 gennaio e il termine finale di durata scadrà il 3 marzo.

L'anticipazione

Nello stesso decreto, l'assessore, ha già stabilito anche i tempi dei saldi estivi: le vendite di fine stagione avranno inizio il giorno 4 luglio e dureranno fino al 1° settembre. Intanto, chi ha acquisti da fare, dunque, potrà dedicarsi allo shopping conveniente a partire dal 4 gennaio.

I consigli

Opportuno, per scongiurare spiacevoli truffe, il confronto del cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato. Inoltre si invita a diffidare degli sconti superiori al 50%, che spesso nascondono merce non proprio nuova o prezzi vecchi falsi. Infine, bisognerebbe provare sempre i vestiti e tenere sempre lo scontrio o la garanzia che vale comunque per due anni dall’acquisto.