Saldi estivi al via in anticipo in Campania, l'entusiasmo della Claai

Partiranno con una settimana di anticipo, in Campania, i saldi estivi. È quanto stabilito dalla Regione: le vendite estive di fine stagione, infatti, saranno avviate sabato 29 giugno, anziché il prossimo 6 luglio, data inizialmente stabilita. Una decisione assunta sulla scorta delle richieste avanzate dalle associazioni di categoria, che vorrebbero capitalizzare al massimo i flussi turistici previsti sul territorio regionale in occasione delle manifestazioni in programma, Universiade su tutte.

Il commento del responsabile Servizi e Commercio della Claai Salerno, Sabatino Senatore