Saldi invernali 2019: al via lo shopping conveniente in Campania, la data

Conto alla rovescia, per i saldi invernali del 2019. Al via, in Campania, dal 5 gennaio, alle occasioni di acquisto e agli sconti che entusiasmeranno gli amanti dello shopping. I prezzi saranno scontati fino al 2 aprile, data finale dei saldi.

I suggerimenti

Sono diversi i suggerimenti che i consumatori possono seguire per evitare di incappare nelle truffe durante il periodo dei saldi. Ad avvertire i clienti sono la Guardia di Finanza e il Codacons. Tra i consigli principali c’è quello del confronto del cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato. Inoltre si invita a diffidare degli sconti superiori al 50%, che spesso nascondono merce non proprio nuova o prezzi vecchi falsi. Bisogna poi evitare di acquistare capi che non abbiano due etichette, quella di composizione e quella di manutenzione. Inoltre, bisognerebbe provare sempre i vestiti e tenere sempre lo scontrio o la garanzia che vale comunque per due anni dall’acquisto. Infine, tra i “trucchetti” indicati dal Codacons, c’è quello di segnarsi il prezzo di ciò che ci interessa nei giorni che precedono i saldi. In questo modo si può verificare l’effettività dello sconto praticato e andare a colpo sicuro.