Shopping a Salerno: conto alla rovescia per l'inizio dei saldi 2018

Inizieranno il 5 gennaio i saldi invernali in Campania e dureranno fino al 2 aprile. Ancora qualche giorno, quindi, e salernitani e turisti potranno dedicarsi allo shopping.

I consigli

Il Codacons ha invitato i consumatori a diffidare dagli sconti superiori al 50% in quanto il ribasso potrebbe essere applicato a prodotti non nuovi. Inoltre è stato ricordato come sia preferibile effettuare acquisti in attività commerciali frequentate abitualmente e verificare la presenza sulla merce del cartellino che indica il vecchio prezzo e il nuovo.