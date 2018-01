Conto alla rovescia per i saldi, i consigli di Confesercenti: "Occhio a chi anticipa e all'e-commerce"

Al via, in Campania, i saldi dal 5 gennaio. Se da un lato gli sconti rappresentano una grande occasione per tutte le attività che aderiscono, altri problemi assillano il commercio di vicinato, come osservato dalla Confesercenti di Angri. "Oramai dobbiamo puntare l’attenzione anche alle vendite online - esordisce così Aldo Severino - che sono in continuo aumento e attirano un numero sempre crescente di utenti imponendo a noi piccoli commercianti di adeguarci. Va tutto bene, ma come sempre bisogna rispettare regole per tutelare chi della legalità ne fa un modus operandi. Per non rimanere fuori dal sistema e cercare, quindi, di rispondere con immediatezza alle esigenze della clientela, noi piccoli imprenditori dobbiamo digitalizzare le nostre imprese, ed è per questo che abbiamo accettato con grande entusiasmo le proposte che ci sono state offerte dallo Stato. Ma allo stesso tempo chiediamo che vengano attivate sentinelle di controllo sui canali web, poiché esiste in maniera molto diffusa una concorrenza dilagante, illegale ed effettuata con merce contraffatta e con saldi e vendite ribassate praticamente tutto l’anno. A tale proposito - continua Severino - è nostra intenzione lanciare una serie di incontri formativi, in accordo con importanti Agenzie Europee per il commercio elettronico, per chi fa o intende fare commercio on-line al fine di rilasciare una vera e propria certificazione che contrassegni gli e-commerce che si impegnano a garantire alti livelli di qualità di servizio alla propria clientela e nel contempo garantire prodotti sicuri e legali".

Severino sulla grande distribuzione

"Anche la grande distribuzione per noi è oramai diventato un nemico quotidiano e costante, dove spesso vengono proposte vendite promozionali antecedenti il periodo dei saldi, che con varie scappatoie e camuffate dietro le formule più disparate, di fatto mettono in essere una concorrenza sleale. Sono anni che assistiamo a una desertificazione commerciale dei nostri territori, quindi ancora una volta chiediamo a gran voce di rimanere a spendere nelle nostre città, spendere nei negozi sotto casa, quelli che ti accolgono sempre col sorriso, quelli che sono la forza economica del paese e rappresentano l'identità di una collettività".



I consigli per i consumatori

Per i saldi, queste le raccomandazioni: fare attenzione ai prezzi esposti sui cartelli, diffidando dagli sconti eccessivi già nei primi giorni di saldi e controllando con largo anticipo i prezzi, così da essere sicuri che il negoziante abbia realmente applicato lo sconto.