Covid-19, slittano i saldi estivi: ecco quando dovrebbero iniziare

Il Covid-19 colpisce anche il settore moda, a causa della chiusura forzata di tutta la filiera per 2 mesi, dalla produzione alla vendita nei negozi, a causa del lockdown.

Slittano ad agosto, dunque, i saldi estivi: probabilmente già da fine maggio, seppur con le limitazioni e le precauzioni tese ad evitare un riacutizzarsi della pandemia, dovrebbe essere ufficializzata la data del 1° agosto per i ribassi. C'è un po' da attendere, dunque, ma i saldi estivi non dovrebbero mancare neppure in questa estate.