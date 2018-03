Salerno-Capri: tornano i collegamenti con Alicost, a breve attive anche le motonavi per il Cilento

Tornano i collegamenti via mare, diretti in Costiera: dal 26 marzo dal Molo Manfredi verrà riattivata la linea della compagnia marittima Alicost, da Salerno a Capri. Alle ore 8:40 il primo collegamento che apre la stagione turistica a bordo della Motonave Relax, alla volta dell’isola di Capri. La partenza da Salerno sarà alle 8:40, da Amalfi alle 9:30 e da Positano alle ore 10.

Le informazioni

Le biglietterie sono già attive presso la nuova Stazione Marittima di Salerno e nei porti di Amalfi e Positano. Da giugno ripartiranno anche i collegamenti per Ischia e per il Cilento, che arriveranno fino al porto di Sapri. Cresce, dunque, l'attesa per i turisti amanti del mare. Info: Alicost.it