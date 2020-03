Allerta Coronavirus, chiudono altri due negozi cinesi a Salerno

Continua la chiusura di negozi cinesi (e non solo) nella città di Salerno. E, in particolare, nel quartiere di Torrione.

Le altre chiusure

Dopo il caso de “In Casa Di Ye-Keming”, ha sospeso l’attività (dal 1 al 15 marzo) anche “Casa Mia – Casalinghi, Giocattoli e Articoli da Regalo” situato in via XX Settembre 26; saracinesche abbassate, dal 1 all’8 marzo, anche per la vicina “Sartoria Riparazioni Chen”, in via Sabato Robertelli 34. Una decisione che arriva anche a seguito dell’appello lanciato dal sindacato cinese a tutti i commercianti.

Gallery