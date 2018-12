Salerno, aumenta il parco circolante di motrici: i dati di "Continental Autocarro"

Il parco circolante di motrici in Campania, secondo i dati più recenti disponibili, è composto da 22.107 unità ed è cresciuto, dal 2013 al 2017, del 24,1%. Sempre in Campania il parco circolante di rimorchi è composto da 44.163 unità, ed è cresciuto del 20,2% dal 2013 al 2017. Questi dati emergono da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro sulla base dei dati Istat.

I dati

Le province campane in cui il parco circolante di motrici è cresciuto di più dal 2013 al 2017 sono Salerno (+36,4%), Benevento (+25,5%) e Avellino (+24,8%). Le province con la maggior crescita del parco circolante di rimorchi sono Salerno (+36,1%) e Avellino (+23,7%). In Italia, sempre secondo i dati più recenti disponibili, il parco circolante di motrici è composto da 172.921 unità ed è cresciuto del 15,7% rispetto al 2013, mentre il parco veicolare di rimorchi è composto da 379.126 unità ed è aumentato del 9,4% rispetto al 2013.

Il commento

A spiegare i dati è il responsabile della Business Unit Truck Replacement di Continental Italia Enrico Moncada: "La crescita del settore dei trasporti su strada passa anche dalla capacità di rispondere a molteplici sfide e dai miglioramenti conseguiti per ciò che riguarda l’efficienza e la compatibilità ambientale delle attività di trasporto. Per questo Continental fornisce una gamma completa di prodotti e servizi alle aziende che operano in questo settore, con l’obiettivo di affermarsi come un vero e proprio Solution Provider in grado di supportare le società di trasporto in ogni fase della loro attività, in Italia così come all’estero”.