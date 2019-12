Salerno: la prima scuola di Europrogettazione diventa realtà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 7 Dicembre Dove: Salerno Indorizzo:Corso Vittorio Emanuele, 5-Salerno Ora: 10:00 Salerno allarga gli orizzonti e guarda al futuro con la Prima Scuola di Europrogettazione in Italia, motivo di orgoglio e sinonimo di consapevolezza che l'europrogettazzione è un elemento fondamentale del quale, ormai, non possiamo più fare almeno. Sarà presentato domani sabato 7 dicembre, alle ore 10, in Corso Vittorio Emanuele, 5-Salerno, La prima scuola di europrogettazione promossa da "Scuola Nuova" e da "We Project". L'Europa è un grande serbatoio di possibilità e risorse a supporto dei cittadini europei, è fondamentale che i giovani comprendano questa importanza e inizino a lavorare per i propri territori, consapevoli delle opportunità che offre la Comunità Europea. È dunque questa è la mission di questo nuovo progetto, Formare professionisti in grado di pianificare e gestire al meglio le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. Interverranno: Alessandro Ferrara: Presidente del Consiglio Comunale di Salerno Vito Bisogno: Direttore di Scuola Nuova SRL Luigi Bisogno: Presidente della CISL giovani Salerno Daniele Cuomo: Progettista e Founder We Project Giuseppe Baldassarre: Segretario della CISL Salerno con delega alle politiche attive giovanili Francesco Piemonte: Presidente dell'Associazione Moby Dick E. T. S. Sabato Aliberti: Docente Universitario degli Studi di Salerno Sara Di Matteo: Coordinamento del forum dei Giovani Provincia di Salerno Stefano Rainone: Direttore "Startup Grind U Salerno"