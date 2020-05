Spiagge libere a Salerno: Skiply mette d’accordo Sindaci, Codacons e Legambiente

È stato pubblicato online il documento sulle misure per contenere il contagio da Coronavirus negli stabilimenti balneari elaborato dall’Inail, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità. Inail e Iss suggerisco meno ombrelloni, prenotazioni obbligatorie tramite portali e App, pagamenti veloci con carte di credito e, dove e possibile, percorsi diversi di entrata e di uscita. Resta, però, la questione dei litorali pubblici, presi d’assalto a Salerno e in Campania soprattutto nei weekend, per i quali il documento fornisce solo indicazioni di carattere generale.

L'App per la balneazione

Manca ancora una risposta convincente ai sindaci, che riflettono sull’impossibilità di gestire il sovraffollamento, e alle associazioni e ai movimenti, come Codacons e Legambiente, che denunciano il rischio di balzelli a carico dei bagnanti o di cessioni di demanio ai privati. Il team campano di sviluppo di Skiply, l’App che promette di portare l’Italia al mare, ha immaginato una strategia che riesce a coniugare tutte le esigenze in campo: quella sanitaria, garantendo il distanziamento sociale; quella ambientale, con un uso meno intensivo e anarchico gli arenili pubblici; quella economica, con la possibilità dei sindaci di sostenere i costi di vigilanza e di adeguamento delle spiagge e, non ultimo, il diritto dei cittadini di godere di un bene comune.

«Condividiamo - dichiarano i creatori di Skiply Francesco Califano di Giddy Up e Vincenzo Striano di Shift-left - le preoccupazioni espresse da Legambiente e Codacons. Pensare di cedere a privati pezzi di litorale in cambio del controllo o ipotizzare balzelli a carico dei bagnanti o, addirittura, la chiusura delle spiagge, perché non si è in grado di assicurarne la fruizione, sarebbe un atto di resa. Allo stesso tempo, però, vanno ascoltati e sostenuti quei sindaci che si trovano ad affrontare un problema complesso, senza, peraltro, le risorse necessarie. Skiply è la soluzione».

La piattaforma

La piattaforma di Califano e Striano, già oggi, dispone della tecnologia per permettere alle amministrazioni comunali di disciplinare la balneazione, regolando gli ingressi e filtrandoli per residenza, fasce orarie, età, così da evitare gli assembramenti e le file dei cittadini ai varchi. Quindi, i rischi legali alla sicurezza e all’impatto ambientale dovuto all’uso intensivo dei litorali sarebbero superabili con facilità. Aggiungendo, poi, dei brevi e non invasivi messaggi pubblicitari visualizzabili sull’App, i sindaci potrebbero recuperare i fondi per organizzare gli spazi e pagare il personale addetto alla vigilanza. «In questa emergenza - fanno notare Califano e Striano - le imprese hanno già dimostrato di essere sensibili e solidali. E, benché sia un periodo duro per tutti, non crediamo che i sindaci delle città di mare avrebbero difficoltà a formare delle cordate di imprenditori cui sta a cuore il benessere dei loro concittadini. Le aziende compirebbero un bel gesto etico, con una ricaduta di immagine straordinaria. Sarebbero soldi ben spesi». Con Skiply, gli effetti positivi sulla gestione delle spiagge libere nel salernitano sarebbero, dunque, enormi: i Comuni potrebbero regolare il traffico e i parcheggi, evitando file e assembramenti e favorendo l’uso sostenibile dei litorali, agevolerebbero i controlli. Il team di Skiply aggiunge poi che con le inserzioni pubblicitarie non dovrebbero riversare sui contribuenti il peso dell’emergenza.