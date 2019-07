Salerno, cambiano le tariffe dei parcheggi: ecco i dettagli

Cambiano le tariffe nei parcheggi del centro di Salerno. Per agevolare commercianti e turisti, l’amministrazione comunale ha stabilito che in Piazza Mazzini, in Piazza della Concordia e nell’area del Crescent, la tariffa per la sosta delle auto scenderà, dal 15 luglio al 15 novembre, ad 1 euro ogni ora.

Le nuove tariffe e la Ztl

Inoltre sarà creato un parcheggio di disimpegno alle spalle del Palazzo della Provincia, riservato soprattutto alle attività commerciali, ad 80 centesimi (prima ora) e 2 euro nelle ore successive, come nelle altre strisce blu di via Roma. Non verrà, però, rimossa la telecamera installata all'ingresso della Ztl davanti a Palazzo Sant'Agostino, verso via Duomo, perché - ha spiegato l'assessore alla mobilità Mimmo De Maio, che ha illustrato i dettagli delle nuove tariffe insieme all'assessore al commercio Dario Loffredo - la Ztl di fatto comincia dopo l'innesto con Piazza Sant'Agostino e quindi quell'area sarà comunque fruibile.