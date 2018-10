Salerno: prezzi delle locazioni in leggero calo

Stando all’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, il mercato di Salerno è sostanzialmente stabile: nel trimestre giugno-settembre 2018 sia i canoni di locazione sia i prezzi medi di vendita degli immobili hanno infatti segnato variazioni prossime allo zero.

Con un valore di € 8.93 al metro quadro, il prezzo degli affitti è calato dello 0,3%; il dato raggiunge addirittura il 2,5% se si considerano gli ultimi 12 mesi, ma rimane comunque superiore alla media del Sud Italia. Per affittare un bilocale a Salerno di circa 65 mq bisogna mettere in conto una spesa media di 580 euro, contro i 430 delle altre città a sud di Roma. Nella stessa Campania solo Napoli risulta più cara, con un prezzo al mq di 10.87 euro, mentre gli altri capoluoghi sono decisamente più economici con cifre che non raggiungono i 6 euro.

E se esaminiamo il costo del mattone, il quadro diventa ancora più roseo per la città sull’Irno: i prezzi tra giugno e settembre sono infatti saliti dello 0,4% (che diventa +3,8% su base annua e +4,1% nel periodo tra marzo e settembre), raggiungendo i 2.697 euro al mq e superando anche Napoli, ferma a 2.682 euro nonostante una crescita dell’1,2% nel terzo trimestre del 2018. La tendenza positiva distingue entrambe le città dal resto della Regione, dove i prezzi continuano a scendere: Avellino -0,1%, Benevento -0,6%, Caserta -0,7%. Dati in linea con l’andamento del mercato a livello nazionale, che registra un calo dello 0,1% al Nord, dello 0,6% al Centro e dello 0,2% al Sud nel periodo giugno-settembre.