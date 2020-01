Primi saldi a Salerno e provincia: e al Cilento Outlet è boom di presenze

Le vacanze sono al termine, ma non lo sono invece i saldi, con i primi negozi a Salenro e provincia che hanno già lanciato le prime occasioni, in occasione della data ufficiale, prevista per oggi e che si concluderà il prossimo 3 marzo. Famiglie e giovani sono dunque, impegnate, ad approfittare dei ribassi per comprare le migliori firme a prezzi accessibili, nei grossi punti vendita di Salerno e del resto della provincia. In tutta la Campania, secondo le previsioni delle associazioni di categoria, sono previsti incrementi del 30%

Cilento Out: è record di presenze

Tra i maggiori esempi c'è l'avvio, ad esempio, dei saldi Cilento Outlet, che meglio delinea il profilo delle famiglie campane, e non solo, oculate nelle spese, ma desiderose di scegliere la qualità al giusto prezzo. Le centinaia di presenze di questi primi giorni sanno già di record. Un affluenza che sta superando le più rosee aspettative. I saldi al Cilento Outlet sono partiti ancor prima dell’Epifania, per dare libero sfogo al desiderio di rinnovare il guardaroba, grazie agli incredibili sconti a partire dal 50% sui prezzi outlet. Questo significa che i capi e gli accessori più alla moda non sono più un desiderio impossibile.

Una risposta alle famiglie

«Questo è il nostro modo di dire grazie alle numerosissime famiglie che ogni anno scelgono di trascorrere con noi il proprio tempo libero per vivere una shopping experience piacevole e gratificante – spiega Felicita Merlino, centre manager del Cilento Outlet –. I saldi offrono un’opportunità importante per le famiglie, per le quali l’abbigliamento rappresenta una voce di spesa rilevante. Noi vogliamo che i saldi siano un’opportunità reale per tutti, non una mera operazione commerciale che non trova riscontro tangibile da parte del consumatore». In quest’ottica gli sconti aumentano sensibilmente il potere di acquisto delle tante famiglie che scelgono il Cilento Outlet, un’occasione grazie alla quale tutti possono concedersi il cappotto o la gonna, piuttosto che gli stivali o la borsa o il capo d’abbigliamento sportivo del quale hanno bisogno, o che semplicemente hanno adocchiato in vetrina qualche settimana prima. Nel vasto assortimento è possibile trovare tutto ciò che serve a soddisfare le esigenze di un’intera famiglia».

In conclusione, nella cittadella dello shopping salernitano, punto di attrazione e riferimento non solo per l’intera area cilentana e del Vallo di Diano, ma anche per la Lucania e la Calabria settentrionale, va avanti in questi giorni una vera e propria corsa all’affare, con sconti a partire dal 50%.

Gallery