Salerno: segno più per il mercato immobiliare a giugno 2018

Nel primo semestre del 2018 continua il trend di crescita del prezzo degli affitti in Campania: sono i dati che emergono dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, che ha analizzato il mercato del mattone sul territorio nazionale esaminando i prezzi degli affitti e quelli delle vendite per ciascuna provincia.

Nel periodo dicembre 2017-giugno 2018, infatti, il costo degli affitti in Campania mostra una crescita dello 0,9%, anche se con variazioni notevoli tra le diverse province. Particolarmente positivo il dato di Salerno, che in particolare nel periodo marzo-giugno 2018 mostra una crescita del prezzo degli affitti dell’1,2%, facendo registrare un’inversione di tendenza rispetto al periodo precedente.

Per affittare un bilocale a Salerno di circa 65 metri quadri oggi occorrono in media 580 euro: il costo al metro quadro per questa città è infatti di 8,97 euro, una cifra ben più alta rispetto a quella di molti altri capoluoghi del Sud Italia, compresi quelli della Campania (Avellino 5,16 euro, Benevento 5,74 euro, Caserta, 5,61 euro) a eccezione di Napoli (10,91 euro).

Positiva anche la situazione delle vendite, che vedono la città sull’Irno spiccare rispetto alle altre: con 2.688 euro al metro quadro, infatti, non solo è la più cara della Campania, ma è anche quella dove i prezzi sono saliti maggiormente nel periodo marzo-giugno (precisamente del 3,7%). Molto vicina è Napoli, con un valore di 2.651 euro al metro quadro, che però è rimasto invariato nello stesso trimestre. Staccate le altre città della regione, dove i prezzi al metro quadro fanno registrare una pesante diminuzione nell’ultimo anno: Avellino con 1.388 euro (-2,3% tra giugno 2017 e giugno 2018), Benevento con 1.334 euro (addirittura -4,7% in anno) e Caserta con 1.651 euro (-3,6%).