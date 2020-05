Sanità privata, la Regione: "L'Asl paga gli acconti fino all’80% ai laboratori, nonostante la crisi"

Scongiurare lo stato di crisi della sanità privata e per tutelare i livelli occupazionali: questo lo scopo della decisione presa oggi dalla Giunta regionale. Nella seduta a Palazzo Santa Lucia, infatti, è stato stabilito che le Aziende Sanitarie Locali, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, assicurino comunque il pagamento di acconti fino all’80%, nonostante la drastica riduzione della produzione a causa delle misure di contenimento dell’epidemia.

I dettagli

Tale misura si applica agli erogatori privati di prestazioni di laboratorio di analisi e di altre prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli stabilimenti per l’assistenza termale, agli erogatori di prestazioni di riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale e ambulatoriale/domiciliare, di riabilitazione specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT) ed ai centri diurni per persone disabili, anziani e affetti da demenza. Gli acconti così erogati saranno, poi, conguagliati con le mensilità successive