Crisi economica, l'appello dei commercianti: "Fate lo shopping a Scafati"

Fare shopping nelle attività commerciali di Scafati. E’ questo l'appello dell'associazione di commercianti "Scafati Cresce", che nei giorni scorsi ha ideato un manifesto per invitare la comunità dell'Agro a non emigrare per i propri acquisti.

L’appello alla cittadinanza

In prima linea il presidente Vincenzo D’Aragona: "A Scafati il commercio sta soffrendo molto e per questo vogliamo creare iniziative per voltare pagina e essere uniti. Inoltre siamo vicini ai negozianti di via Buccino, arteria per cui di recente è stato disposta la chiusura per i lavori della rete fognaria. Non li abbandoneremo come associazione, perché per noi tutta Scafati è importante e non solo alcune zone. Siamo a disposizione di tutti gli esercenti, associati e non".