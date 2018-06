Saldi estivi 2018 a Salerno e in Campania: le date

Conto alla rovescia, per l'inizio dei saldi estivi. Anche se numerosi esercizi commerciali hanno già avviato vendite promozionali e sconti per la loro più affezionata clientela, molti amanti dello shopping attendono con ansia il via ufficiale delle occasioni per acquistare i prodotti a prezzi convenienti.

Le date

A Salerno e nel resto della Campania, gli sconti estivi partiranno il 7 luglio e si concluderanno il 30 agosto. Curiosità.