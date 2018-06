Sedici euro per 2 aranciate? Il Codacons fa appello al presidente della Camera di Commercio

Scende in campo anche il Codacons, sull'episodio che ha suscitato forti perplessità a Salerno. Una coppia di turisti, infatti, ha pagato 16 euro per due spremute di arance, in un bar di piazza della Concordia: ovviamente, dinanzi alla sorpresa, non sono mancati momenti di amarezza e discussione.

La denuncia

"Se la notizia è vera - e non abbiamo motivo perchè non lo sia - è una cifra davvero esagerata che se da un lato ha sorpreso e non poco la coppia, dall’altro rischia di mettere in fuga i turisti che, prendendo spunto da questa notizia, nei prossimi giorni si guarderanno bene dal venire in città e se lo faranno, si guarderanno bene dal sedersi ad un bar o ad un ristorante", si legge sulla nota del Codacons. Il Codacons sottolinea anche che "ancora una volta certe categorie di commercianti di Salerno, sottovalutano l’intelligenza dei clienti e pensano che siano ancora con la sveglia al collo. Già altre volte abbiamo sottolineato questo atteggiamento che purtroppo si ripete e porta discredito su tutta una categoria di lavoratori seri ed instancabili".

L'appello dell'avvocato Matteo Marchetti al Presidente della Camera di Commercio