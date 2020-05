Ristorazione: si lavora per proporre il protocollo al Governo, la Regione accoglie le idee

Al lavoro, l'Unità di Crisi della Regione Campania per le definizione di un protocollo da presentare al Governo che contenga le misure da adottare per il settore della ristorazione (ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, etc...). All'esito della riunione che si è svolta questa mattina con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è deciso che il documento unitario sarà stilato dall'Unità di Crisi.

Le proposte

Sarà la sintesi di tutte le proposte che perverranno al tavolo entro le ore 12 di sabato prossimo. La mail alla quale indirizzare le proposte è: tf.covid19@regione.campania.it

