Fare la spesa in un click con ShopApp: l'idea di una start-up salernitana

Parte da Salerno ShopApp, l'app per fare la spesa a casa comodamente con un click. Molte delle nostre abitudini, infatti, con l'emergenza coronavirus, sono cambiate e solo gradualmente si tornerà alla vecchia normalità. Tra queste, una delle abitudini che ha e sta subendo questo cambiamento è certamente il modo di fare la spesa.

ShopApp

La ridotta voglia di fare la fila davanti ai supermercati e il timore costante di pericolosi assembramenti alle casse hanno, senza dubbio, spinto persone ed esercenti a cercare alternative valide al classico modo di fare la spesa al supermercato. A supporto di questo cambiamento, la tecnologia e lo sviluppo di soluzioni facili da utilizzare hanno spinto i supermercati prima e le persone poi ad affidarsi ad applicazioni per smartphone che permettono di scegliere il supermercato nelle proprie vicinanze, selezionare ed acquistare i prodotti desiderati e riceverli direttamente a casa in tutta sicurezza come fa ShopApp, applicazione nata da una start-up salernitana e già pienamente operativa a Salerno, nell’agro nocerino sarnese e in diversi centri nell’hinterland della provincia di Napoli.

Il processo per l’utente è semplice ed intuitivo. Basta scaricare l’app sul proprio cellulare (da Play Store per chi ha Android, su iStore per chi usa Apple o direttamente dalla pagina Facebook di ShopApp o dell’esercente), inserire il proprio CAP, scegliere il supermercato preferito, fare la spesa e riceverla a casa in 57 minuti nell’orario desiderato.

Un notevole vantaggio sia per il cliente, che può fare la spesa comodamente sul propio cellulare, che per gli esercenti i quali, attraverso l’applicazione, possono caricare il proprio volantino, inserire le offerte del giorno, vedersi organizzata la consegna direttamente dai rider ShopApp e raggiungere i propri clienti senza il rischio di assembramenti all’interno e nei pressi della propria struttura.

Per scaricare l’app clicca qui → ShopApp