Shopping in Campania: la data ufficiale è il 1° agosto, ma già fioccano sconti

In molti attendevano i saldi a luglio, come tutti gli anni. Ma la stagione degli sconti, a causa del Covid-19, è stata posticipata ed in Campania lo shopping a costi convenienti inizia il 1° agosto. La decisione di posticipare l'avvio dei saldi è stata assunta nel corso della Conferenza Stato-Regioni, per il blocco del Coronavirus.

Gli sconti

Tuttavia, sono molti gli esercizi che, da inizio luglio, hanno avviato promozioni e sconti anticipati, fino al 50%. Il commercio, post lockdown, necessita di riprendere ossigeno. Ma è presto per fare bilanci: ufficialmente, dunque, per i saldi manca ancora qualche settimana.