Sicurezza delle scuole, al via gli interventi della Provincia: la mappa

La Provincia di Salerno approva la proposta del settore Patrimonio e Edilizia Scolastica, diretto dall’Ingegner Angelo Michele Lizio, per gli interventi di manutenzione straordinaria per l’aumento dei livelli di sicurezza degli edifici scolastici. Utilizzo economie di mutui Cassa DD.PP. “La sicurezza degli edifici scolastici – ha detto il presidente di Palazzo Sant'Agostino, Strianese – è strettamente legata a quella dei suoi utilizzatori, studenti, insegnanti, personale non docente, famiglie, per cui per noi è elemento prioritario nell’attività dell’Ente Provincia".

Parla Strianese

"È urgente provvedere all’adeguamento normativo degli immobili, anche a seguito delle numerose segnalazioni e richieste da parte dei dirigenti scolastici relativamente a interventi di messa in sicurezza e di attestazioni circa lo stato di salute degli edifici scolastici. Abbiamo deciso quindi di utilizzare le economie dei mutui il cui ammortamento è posto a carico della Regione Campania, con interventi che vanno a coprire tutto il nostro territorio provinciale”

La suddivisione

A seguito delle economie per 1.664.119,58 euro complessivi (posizione 4411732/2004 Liceo Scientifico “A. Sabatini” e IPSS di Salerno – economia € 101.830,24; posizione 4399711/2003 viadotto sul fiume Sele – economia € 1.562.289,34), ecco gli interventi di manutenzione straordinaria che saranno eseguiti nei prossimi mesi, per l’aumento dei livelli di sicurezza degli edifici scolastici di competenza della Provincia di Salerno:

– Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno – € 300.000

– Edifici scolastici ricadenti nell’Area Nord – € 400.000

– Edifici scolastici ricadenti nell’Area Centro – € 414.000

– Edifici scolastici ricadenti nell’Area Sud – € 300.000

– Edifici scolastici ricadenti nell’Area Centro-Nord – € 250.000,00.