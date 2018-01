Turisti a Salerno, la Trevalmar: "Ora contiamo sulla messa in sicurezza"

Dopo la polemica sul Metrò del Mare da parte del consigliere regionale Michele Cammarano del M5S, in merito ai quattro milioni per un servizio a singhiozzo di appena due mesi, i riflettori vengono puntati sul tema della sicurezza per chi approda o parte, a Salerno. Sul sito La Denuncia, infatti, Marcello Gambardella, amministratore delegato Travelmar ha risollevato il problema della messa in sicurezza: “Nel 2017 abbiamo registrato 350mila transiti: passeggeri che dal porto turistico sono partiti a bordo delle nostre navi per raggiungere la Costiera Amalfitana e le altre bellezze della Campania. Contiamo nella messa in sicurezza di questa infrastruttura”.

Le mareggiate

Il problema della difesa della infrastruttura è tornato di attualità, dunque, a ridosso delle festività di Natale e Capodanno con le tre recentissime mareggiate che hanno provocato non pochi danni.