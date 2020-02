Siglato lo schema di accordo con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano e il Consigliere Comunale Sabato Grimaldi questa mattina hanno approvato uno schema di accordo con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, siglato alla presenza del Commissario dell’Ente Consortile Mario Rosario D’Angelo e del Direttore Generale Luigi Daniele, che prevede la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico su tutto il territorio comunale di Roccapiemonte.

Il protocollo di intesa è stato sottoscritto al fine di attutire il fenomeno degli allagamenti che hanno interessato alcune zone della città a seguito di eventi meteorici e provocati anche da carenze strutturali e/o alterazione della rete idraulica adoperate nei decenni scorsi attraverso tombamenti, interruzioni e restringimenti e, ovviamente, per salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Il Comune di Roccapiemonte e il Consorzio di Bonifica hanno concordato di procedere alla realizzazione degli interventi che verranno concordati di volta in volta.

“Con il Consorzio siamo pronti a realizzare nuovi progetti, dopo averne già presentati in Regione Campania, attraverso i quali ottenere finanziamenti che permetteranno di eseguire queste indispensabili opere per la sicurezza della nostra città. L’attenzione dell’Amministrazione Comunale rispetto al problema allagamenti rimane altissima e l’accordo con il Consorzio di Bonifica si inserisce proprio in questo ambito. Siamo sicuri che in tempi brevi ci saranno nuovi interventi, così da continuare nell’azione di tutela dei cittadini e del territorio comunale” hanno detto il Sindaco Carmine Pagano e il Consigliere Comunale Sabato Grimaldi.