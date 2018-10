Fiera di Rimini, il sindaco Napoli guiderà la delegazione salernitana

Il sindaco Vincenzo Napoli, quest'anno, guiderà la delegazione salernitana al TTG Travel Experience, SUN Beach & Outdoor Style e SIA Hospitality Design, i tre saloni internazionali dedicati all’industria turistica organizzati da Italian Exhibition Group, che si terranno alla Fiera di Rimini dal 10 al 12 ottobre.

La partecipazione

Il Comune di Salerno, infatti, partecipa alla fiera, la più importante in Italia, con uno stand rinnovato di 32 metri, con un allestimento personalizzato e appuntamenti per gli operatori del comparto che saranno ospitati all'interno dell'area per svolgervi incontri b2b con tour operator provenienti da ogni parte del mondo. L'appuntamento fieristico di Rimini rappresenta ormai un appuntamento tradizionale all'interno del quale il Comune promuove la destinazione Salerno e le tante iniziative in programma in città, con particolare riferimento alla prossima edizione di Luci d'Artista e ai tanti eventi che animeranno la città nel periodo natalizio