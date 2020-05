Sostegno all'affitto delle abitazioni: 1331 domande a Salerno

Sono state presentate 1331 domande per l’assegnazione del contributo di sostegno all'affitto delle abitazioni principali, previsto dalla Regione Campania in favore delle famiglie in difficoltà. Alla scadenza fissata delle 12 di oggi, dunque, sono arrivate le richieste in modalità telematica, grazie all'abnegazione degli uffici comunali ed alla preziosa collaborazione di Sindacati e CAF, ha permesso di evitare assembramenti presso gli uffici pubblici ed uscite da casa inutili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'iter

Inoltre grazie alla presentazione telematica ed al sistema informatico predisposto, le pratiche sono state lavorate e classificate in modo rapido, trasparente, rigoroso. Le richieste, all'esito del richiesto controllo formale, saranno trasmesse alla Regione Campania che procederà, sempre tramite il Comune di Salerno, alla liquidazione del contributo agli aventi diritto.