“Spendi, gratta e vinci - Edizione 2019/2020”: l'iniziativa a Pontecagnano

Presentata ieri, al Comune di Pontecagnano Faiano (SA), l’iniziativa “Spendi, gratta e vinci - Edizione 2019/2020”, organizzata dal Consorzio Pontecagnano C’Entro - Centro Commerciale Naturale, col patrocinio del Comune di Pontecagnano Faiano, su impulso di Confcommercio Campania Sede di Salerno. Per la terza volta a Pontecagnano Faiano, dal prossimo 19 dicembre, si svolgerà il concorso con assegnazione di premi a mezzo biglietti “gratta e vinci”, messi a disposizione dagli esercizi commerciali del territorio. Con l’obiettivo di incentivare gli acquisti del periodo natalizio, e non solo, dando la possibilità di creare sinergie tra le varie realtà di mercato presenti, lo slogan scelto è “Fai gli acquisti sotto casa e mantieni viva la tua zona. E potrai vincere ricchi premi!!!” a fronte di una minima spesa di 20,00 euro, nelle 40 attività aderenti all’iniziativa, per un totale di 16.000 biglietti distribuiti.“Il fine comune di Spendi, gratta e vinci, ad ispirarci dal principio, è quello di favorire una consistente parte degli acquisti, natalizi e non, che venga fatta nei negozi del nostro paese– spiega Paolo Ferro, Consigliere Confcommercio Campania – “Per fare questo, abbiamo cercato, ormai 3 anni fa, di dare un segnale concreto, ideando un concorso a premi che coinvolgesse un gran numero di attività. Siamo orgogliosi di poter affermare che, nel tempo, si è spontaneamente sviluppata una rete naturale di imprese del nostro territorio”. “Crediamo fermamente nel fatto che le vie della città debbano tornare ad essere piene di attività commerciali in buona salute, di dinamicità ed entusiasmo in luogo di saracinesche abbassate” - sostiene Maria Giannattasio, Presidente Consorzio Pontecagnano C’Entro - Centro Commerciale Naturale.

“È importante evidenziare il ruolo sociale svolto dai negozi di vicinato che, se pur in uno scenario di grandi cambiamenti, continuano ad essere le prime sentinelle della sicurezza di un territorio”. “Dopo averlo ideato e organizzato le prime due edizioni in diversi Comuni della nostra Provincia, siamo felici di patrocinare quest’iniziativa, giunta ormai alla terza edizione” – racconta Giuseppe Gagliano, Presidente Confcommercio Campania Sede di Salerno. “Questo ci sembra essere il principale indicatore della bontà e della concretezza di un progetto nato per valorizzare il commercio cittadino, in sinergia con l’Amministrazione Comunale ed il Consorzio Pontecagnano C’Entro nell’interesse degli esercenti”. Gli fa eco Giuseppe Venturiello, del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Campania: “Viviamo tempi di profonda trasformazione del mondo del commercio, dove la presenza dei colossi del web, oltre a una Grande Distribuzione sempre più aggressiva e capillare, possono essere combattute soltanto attraverso l’unione, la capacità di generare esperienze d’acquisto e fiducia nei consumatori, affinché percepiscano nel negozio di vicinato un punto di riferimento, per uno shopping consapevole”. A concludere gli interventi, il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara: “L’incontro con i commercianti, i ristoratori, gli albergatori, gli artigiani del territorio rappresenta una grande opportunità per una realtà che ha bisogno di crescere e di determinare, attraverso uno sforzo condiviso, uno sviluppo che coincida con nuovi posti di lavoro, nuovi servizi, nuove ricchezze in termini economici. E, conclude: “Un ringraziamento va a Confcommercio, al Consorzio Pontecagnano C’entro Centro Commerciale e ai cittadini, che sono certo accoglieranno l’invito a spendere in città, vivendola negli eventi natalizi e promuovendola con forza e impegno, per renderla sempre più grande”.

Periodo di svolgimento: dal 19.12.2019 al 19.02.2020 (festività escluse, salvo eventuali aperture straordinarie delle attività coinvolte). Premi in palio: i premi messi in palio sono molteplici, rappresentati da prodotti finali, servizi per la persona, trattamenti benessere, trattamenti estetici, decorazioni natalizie, piccoli gioielli, orologi, e altro. Tutti i regali sono offerti dai negozi che aderiscono al concorso, individuabili attraverso i rispettivi loghi presenti sui biglietti e resi riconoscibili da apposita vetrofania.