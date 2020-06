“SpiaggeSan 2020 Città di Agropoli”: presentata l'app

E’ stata presentata questa mattina, nell’Aula consiliare del Comune di Agropoli, l’app “SpiaggeSan 2020 Città di Agropoli”. Presente il sindaco Adamo Coppola e il gruppo di lavoro del progetto, alias l'architetto Giuseppe Profenna, il professor Francesco Chiriaco, l'ingegner Iginio Prearo. Si tratta di un’applicazione turistico informativa. All’interno, sarà possibile consultare l’elenco delle spiagge libere e la relativa affluenza, ricevere una serie di altre informazioni di interesse generale, ma anche avere info su dove si trovano e come raggiungerle, grazie alle mappe interattive, che mostrano la foto della spiaggia di interesse e il percorso per arrivarci. L’app è già attiva in modalità prova; dal 27 giugno sarà costantemente aggiornata e pienamente operativa.

Sono state classificate in tutto 9 spiagge, per una capienza totale di 7.000 persone: 5 sul lungomare San Marco, da Piazza Gallo all’area antistante il Lounge bar; 1 per la baia di Trentova, 1 presso la spiaggia antistante via Kennedy (Lido Azzurro), 1 relativa alla Licina, 1 per il porto (spiaggia della Marina).

Queste le suddivisioni di posti per ogni spiaggia: 1.080 per lido Azzurro (antistante via Kennedy), 128 per Licina, 336 per Lungomare Montessori (tra Hotel Serenella e Lido Tre Conchiglie), 756 per Lungomare Centrale (tra B&B Il Gambero e Hotel Serenella), 1.272 per Lungomare - Piazza Gallo, 856 per Lungomare Sarnicola (subito dopo Lido Aurora procedendo verso sud), 1.684 per Lungomare Verga (tra lido Tre Conchiglie e il Lounge bar), 416 per la spiaggia della Marina (porto); 750 per la baia di Trentova (dallo scoglio “grande” fino allo scoglio “del Sale”).

Parla il sindaco Adamo Coppola

Abbiamo voluto creare un’app che fosse di ausilio al turista nel periodo di permanenza nella nostra Città, ma non solo a lui. Tutti potranno consultare la web-app ed essere informati sull’affluenza delle spiagge e sapere come raggiungerle. Ci sarà anche la possibilità di essere informati su eventuali variazioni di capienza che dovessero subire le spiagge a seguito di mareggiate, ricevere avvisi di interesse collettivo. Potrà essere implementata nel prossimo futuro con una serie di altri servizi. Abbiamo accostato anche un canale Telegram, app di messaggistica in grande ascesa, per essere ancora più capillari e alla portata di tutti.

Come funziona l'app

Quella messa a disposizione dal Comune di Agropoli è una web-app alla quale ci si può collegare senza problemi di visualizzazione anche via smartphone, che monitora la presenza delle persone sulle spiagge libere della Città di Agropoli. L’applicazione è di supporto agli operatori per tenere sotto costante controllo l’affluenza e la disponibilità di posti, ma è anche un valido supporto per chi, prima di recarsi in spiaggia, vuole essere informato sulla disponibilità e l’affollamento presente sulla stessa. Grazie a un gruppo di “sentinelle” posizionate agli ingressi ed alle uscite, la web-app viene aggiornata costantemente e, a partire da sabato 27 giugno, sarà possibile avere informazioni in tempo reale sull’affollamento delle spiagge e dunque scegliere quelle migliori per mantenere il distanziamento sociale. Inoltre, attraverso la sezione “Avvisi” i cittadini potranno essere informati di tutte quelle notizie di carattere eccezionale quali, ad esempio la situazione degli arenili in caso di tempo perturbato e/o eventuali mareggiate, il ritrovamento sugli arenili di documenti o oggetti smarriti, ecc.

L’applicazione è collegata anche ad un canale Telegram “@spiaggesan2020” che consentirà di avere notifiche automatiche relative alla situazione delle spiagge, eventuali variazioni dell’ultimo momento, situazioni climatiche ed altro.

Come si accede



Se si possiede uno smartphone Android è possibile accedere all’applicazione nei modi seguenti:

scaricare l’app da Google Play Store usando come chiave di ricerca Spiaggesan2020

Utilizzare il browser e digitare l’indirizzo web Spiaggesan2020.it

Scaricare l’app dal link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prenotazionespiagge.agropoli

Si potrà accedere con il pc; per chi possiede un iPhone è sufficiente, utilizzando un browser (Chrome, Mozilla, Edge o altro), digitare il seguente indirizzo web: Spiaggesan2020.it