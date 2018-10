“Sportello per la Creazione d’impresa”: incontro al Comune di Pellezzano con Moccia

I rappresentanti delle attività produttive presenti nel comune di Pellezzano sono stati convocati, per lunedì 29 ottobre alle ore 19, al Municipio, dal sindaco Francesco Morra e dall’assessore Andrea Marino.

Le iniziative

Lo scopo della riunione è porre le basi per la formazione della Consulta delle Attività Produttive, ovvero un organismo rappresentante il mondo delle imprese e del commercio, in grado di garantire una sinergica e proficua interlocuzione con l’Amministrazione. Sempre nel corso della riunione verrà illustrato il progetto di creazione di un centro commerciale virtuale denominato “web-shop Pellezzano”. E sarà presentato lo “Sportello per la Creazione d’impresa” tenuto dal Centro Studi Mondi Sostenibili rappresentata da Giovanni Moccia.