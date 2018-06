Stazione Marittima, ecco quanto costa affittare il piano "zero"

Tremilacinquento euro al mese. È questo il “fitto” che l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale ha stabilito per l’utilizzo del piano zero della Stazione Marittima di Salerno. Che secondo una delibera adottata lo scorso 1 giugno, sarà dato in concessione, almeno per due anni, con un importo annuo di oltre 42mila euro.

I dettagli

Ad andare sul mercato – riporta Il Mattino - è “l’assegnazione in via provvisoria, fino al termine presunto dei lavori di dragaggio - come si legge nel testo della delibera - della concessione di una porzione dell’edificio (Piano 0) “Stazione Marittima”, per lo svolgimento di attività commerciali, anche in connessione ai passeggeri che dovessero transitare a seguito di ormeggio di navi da crociera e passeggeri del naviglio intercostiero sulla banchina”. L’affidamento opererà per il periodo di 1 anno e 4 mesi decorrenti dalla data effettiva di rilascio della concessione e non oltre il 31 dicembre del 2019.