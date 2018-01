Tassa sui rifiuti, parte la riduzione nel comune di Siano

Dal 2018 la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti costerà meno. Lo annuncia l’amministrazione comunale di Siano, guidata dal sindaco Giorgio Marchese, che - in una nota ricorda - per la raccolta e smaltimento dell’ indifferenziato aveva ereditato una spesa di circa 4.500 euro oltre Iva mensili per fitto di un Compattatore. Quest’ultimo, grazie ad una attenta ed accurata indagine di mercato, da fine anno 2017 è stato sostituito da due presse il cui fitto mensile è pari ad 1.300 euro oltre Iva, realizzando un risparmio di circa 3.200 euro oltre Iva al mese per un totale di oltre 35 mila euro all’anno. “Dal giorno del nostro insediamento abbiamo cercato di migliorare il servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti cercando di ottimizzare i costi” dichiara l'assessore all’ ambiente Gerardo Di Filippo, che prosegue: “Dopo aver ottenuto il finanziamento per la Compostiera abbiamo raggiunto un altro importante obbiettivo che garantirà un notevole risparmio per le casse dell’Ente"