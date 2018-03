Agropoli: il Comune batta cassa, sì alla tassa di soggiorno e ai ticket per alcune strutture

Batte cassa, il Comune di Agropoli. Per iniziare, via libera alla tassa di soggiorno, dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe e del periodo di applicazione decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive; presupposto dell’imposta è l’alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta, agriturismi ed i bed & breakfast. Esclusi dal pagamento, intanto, i volontari che prestano servizio in caso di calamità, autisti di pullman, accompagnatori turistici, personale delle forze dell’ordine che svolgono attività di pubblica sicurezza, lavoratori che pernottano in città per questioni lavorativi, minori fino a 12 anni, malati che debbono effettuare visite e cure, soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti della pubblica autorità. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 7 giorni e va da 1 euro ad 1,50 per alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici.

Strutture a pagamento

Come riporta Infocilento, poi, presto sarà necessario acquistare un ticket per entrare nelle strutture comunali. Approvato in commissione questa mattina, infatti, il nuovo regolamento che disciplina gli ingressi nelle strutture comunali. Esso riguarderà il Castello, il Palazzo Civico delle Arti, il Museo Acropolis, la Fornace e il Centro visite Trentova – Tresino. Il biglietto costerà 1 euro. Previsti, inoltre, un biglietto cumulativo, che consente l’accesso a più luoghi e un biglietto integrato, per l’accesso a uno o più luoghi insieme a mostre, manifestazioni culturali, servizi aggiuntivi e convenzionati. Il prezzo è per questi ultimi due è di tre euro. Su proposta del sindaco, Adamo Coppola, l’ingresso sarà gratuito per i residenti ad Agropoli e per interpreti turistici dell’Unione Europea, nonchè per le guide turistiche dell’Unione Europea, per docenti e studenti iscritti alle facoltà di architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, alle accademie di belle arti, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea. Infine, le strutture saranno ad ingresso gratuito anche per i cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap e loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria, per docenti di storia dell’arte, giornalisti o persone impegnate in studio o ricerca.