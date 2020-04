Sarno, aiuti ai commercianti e ai produttori: esenzione della Tosap e altre agevolazioni

Riflettori puntati su aiuti eccezionali ai settori produttivi, a Sarno. L’amministrazione comunale, nell’ambito delle sue capacità di cassa, è pronta a varare una manovra di aiuto alle attività commerciali. Consapevole del momento drammatico, il Comune punta su misure eccezionali, attraverso il reperimento di risorse economiche volte a rimuovere ostacoli ad un tessuto produttivo e distributivo fortemente provato dall’emergenza Covid19 e finalizzate alla riapertura delle attività commerciali.

Le linee guida annunciate dagli assessori Francesco Squillante e Gaetano Ferrentino





1. Verrà erogato un contributo fino al 50 % del costo delle sanificazioni a tutti gli esercizi commerciali in vista della riapertura.

2. Si agirà sul sistema tributario locale, abbassandone la pressione, con detassazioni sulla #TARI per le attività colpite dalle chiusure e segnate dal blocco economico;

3. Sarà varata l'esenzione per la #COSAP.