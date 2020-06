"Teatro NaturalMente": l'accordo e lo sconto del 20% presso il mercato coperto Coldiretti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sarà presentata lunedì 29 giugno, alle ore 10.30, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di città, l'iniziativa "Teatro NaturalMente" nata dalla partnership tra Comune di Salerno, Teatro dei Barbuti e Coldiretti Salerno.

Nel corso della conferenza stampa l'Assessore al Commercio Dario Loffredo, il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano e Chiara Natella della Bottega San Lazzaro illustreranno nel dettaglio l'iniziativa, che prevede la distribuzione di una card per uno sconto del 20% per dieci spese presso il mercato coperto Coldiretti di Sant'Apollonia. I buoni spesa, oltre ad essere distribuiti a tutti gli spettatori della rassegna dei Barbuti, saranno in distribuzione presso le attività commerciali del centro cittadino.