"Tedx" arriva per la prima volta a Salerno: partono le iscrizioni

Si terrà, sabato 30 giugno 2018, a Palazzo Innovazione a Salerno, la prima edizione del TedxSalerno, promossa dall’associazione Wirese e patrocinata dal Comune.

I dettagli

L’appuntamento è realizzato seguendo fedelmente lo spirito del Ted, il più importante format internazionale di conferenze e meeting sulle “idee che meritano di essere diffuse”: “Ideas Worth Spreading”, come recita la mission della fondazione globale nata nel 1984 con l’obiettivo di unire innovatori provenienti da tre mondi diversi: Technology, Entertainment, Design. Tema “Onde”: l’onda come forza motrice del cambiamento e allo stesso tempo come punto di connessione, l’onda da seguire e, quando necessario, da cavalcare è il filo conduttore scelto per il debutto salernitano del TEDx.

Dodici gli innovatori protagonisti dell’evento, tutti speaker in grado di “ispirare” cambiamenti nel mondo, secondo la formula dei Talks del Tedx, durata massima 18 minuti, interventi disponibili gratuitamente on-line sulla piattaforma Ted.com per record di 90 milioni di visualizzazioni video al mese e 15 milioni di visite mensili di utenti sulla piattaforma: Raffaele Gaito, Jacopo Mele, Claudio Gubitosi, Andrea Visconti, Luca Scarcella, Bice Della Piana, Ivan Ortenzi, Sara Ricciardi, Sonia Peronaci, Benedetta De Luca, Davide D’Atri, Adele Savarese (bio disponibili su https://tedxsalerno.com/). TedxSalerno è ad accesso limitato con soli 100 posti a disposizione, i biglietti saranno acquistabili dal 1 giugno direttamente sul sito ufficiale (costo 30 euro).

I commenti

“Siamo molto felici e orgogliosi di organizzare la prima edizione di Tedx a Salerno - commenta Francesco Pannullo, licensee ed organizzatore di TedxSalerno – città da sempre crocevia di culture, idee e passioni. Siamo certi sia il posto giusto per la diffusione di idee innovative e per la condivisione di conoscenze e saperi, riportati dalla viva voce di protagonisti autorevoli. Abbiamo scelto il tema “onde” per sottolineare che non esiste onda che non si possa cavalcare, ma solo marinai inesperti o impauriti. Tutto sta al singolo e alla sua capacità di “saper navigare”, seguendo sempre la propria rotta. Il prossimo 30 giugno a Salerno a Palazzo Innovazione si parlerà di onde che portano sfide e opportunità e di marinai che, navigando tra acque conosciute e sconosciute, sono stati in grado di cavalcarle”.

Gli fa eco il co-organizzatore di TedxSalerno Fabrizio Mancuso: “È la storia a donare a Salerno una visione innovativa del futuro e del ruolo della comunità che si sposa alla perfezione con la filosofia del Tedx, la sfida del team e dell’organizzazione è proprio quella di trasformare il Tedx nella miccia e nel motore del cambiamento socio-culturale della community Salernitana, rafforzandone così l’apertura nazionale ed internazionale”.