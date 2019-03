Santa Marina: al via le domande per la concessione di terreni agricoli

Al via, un programma per la concessione di terreni di proprietà comunale per incentivare l’imprenditoria agricola, zootecnica e orti sociali, a Santa Marina. Il bando per l’assegnazione dei lotti sarà pubblicato sull’albo Pretorio del comune: le domande dovranno essere redatte su apposito modulo da ritirare presso gli uffici comunali e corredate di copia di un valido documento d’identità.

Le domande potranno essere presentate a mano presso l’ufficio protocollo nei giorni di apertura al pubblico, tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata o tramite posta elettronica certificata, fino alle ore 12 del 15 aprile 2019.